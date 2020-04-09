Пятница, 10 апреля, принесет в Украину ухудшение погоды, о котором уже предупреждали синоптики. В западных регионах страны ожидается понижение температуры, а центр, север и восток польет дождями. И только на юге сохранится теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздух опустится до +5-8 градусов, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях - до +3-5. Днем в западных регионах потеплеет до +11-13, на Закарпатье - до +18. В северных регионах будет дождливо и до +13, в центре также прогнозируют дождь и до +12-17 градусов. На востоке также обещают осадки, но при этом прогреется до +16-18. На юге будет солнечно и потеплеет до +17-21 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

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