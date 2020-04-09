В Сумской области за сутки 8 апреля не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Почти половина из 56 человек, кто заболел раньше, приходятся на Конотоп и район.

Об этом сообщается на сайте областной государственной администрации.

В Сумской области по состоянию на утро 9 апреля было зафиксировано 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них две летальных, один заболевший выздоровел. За минувшие сутки в области не зафиксировано ни одного нового подтвержденного случая заболевания.

Кроме того, 24 из 56 случаев, в том числе и оба летальных, приходятся на Конотопский район и еще три – на Конотоп, являющийся городом областного подчинения. Еще 13 случаев зафиксировано в Кролевецком районе, шесть – в г.Шостка, в Сумах и Ахтырке – по четыре подтвержденных случая заболевания Covid-19, в Тростянецком районе – два случая.

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области могут ужесточить карантинные меры. В случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе будет и дальше ухудшаться, то срок действия ограничений продлят до осени.

Также мы рассказывали, что в трех западноукраинских областях собираются ввести комендантский час.