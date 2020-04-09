Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко призвал граждан страны не собираться большими группами на кладбищах в поминальный день 28 апреля. Также он попросил надевать защитные маски во время посещения погостов.

Об этом полицейский чин сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Клименко отметил, что полиция не удержит людей, если кто-то захочет пойти на кладбище. Поэтому местные власти должны напоминать об обязательном соблюдении масочного режима и пытаться не разрешать собираться группами и накрывать столы на кладбищах.

То есть речи о прямом запрете посещать кладбища не идет.

"Как правило, в поминальные дни на кладбище идут большой семьей, а в этот раз пусть пойдут один-два человека. Чтобы не было массового собрания людей, как это обычно принято в эти дни, особенно в сельской местности", - сказал глава Нацполиции.

По его словам, полиция будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях.

"Когда мы будем работать все вместе, тогда государство будет слышать своих граждан, а граждане будут слышать государство. Мы учимся слушать и слышать друг друга", - резюмировал Клименко.

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