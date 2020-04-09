В Кабинете министров определили, что пребывание лиц в обсерваторах-изоляторах, кроме питания, является бесплатным, но запретил алкоголь.

Об этом говорится в постановлении правительства от 8 апреля.

Отмечается, что Кабинет министров определил, что за доставку на обсервацию лиц и организацию их питания (за него нужно будет платить из собственного кармана) отвечает местная власть. МВД, Нацполиция и Нацгвардиия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации (изоляции) обеспечивает подготовку места обсервации (изоляции) к приему лиц и создание условий их пребывания.

Как сообщается, она следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации (изоляции).

Также определено, что лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации (изоляции).

Кроме того, после обсервации люди добираются до мест жительства за свои деньги.

Ранее Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Также мы писали, что Украинцы на карантине перешли с вин и вермутов на тяжелый алкоголь.