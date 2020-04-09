Из-за пандемии коронавируса эксперты прогнозируют замедление экономической активности в Украине и сокращение ВВП в 2020 году на 3,5%. Об этом идет речь в обновленном прогнозе Всемирного банка.

Сокращение на 3,5% прогнозируют в соответствии со сценарием, который предполагает затухание эпидемии во второй половина года, при этом неопределенность прогноза высокая.

Также остаются крайне неопределенными перспективы роста Украины в 2020 году. Они будут зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения, прогресса в проведении крупных реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для погашения долгов.

Согласно прогнозу, инфляция в Украине в 2020 году вырастет до 8,9%, а реальные доходы граждан упадут на 4,0%, дефицит госбюджета вырастет до 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

Ожидается, что кризис COVID-19 ударит по экономике Украины по нескольким каналам в 2020 году. Во-первых, располагаемые доходы и потребление будут страдать от внезапных ограничений, в том числе в связи с прекращением работы сферы услуг, также остановкой транспорта. Во-вторых, снижение экономической активности в Польше и других странах ЕС отрицательно скажется на экономике. В-третьих, падение мировых цен повлияет на экспорт Украины.

При этом более длительный кризис в области здравоохранения придет ко второму витку кризиса, закрытию бизнесов, ухудшению ликвидности и качества активов в банках, отмечается в прогнозе.

Отметим, в январе прогноз Всемирного банка на 2020 год был более оптимистичным. Эксперты говорили о росте мировой экономики вырастет до 2,5% и пророчили рост ВВП Украины - до 3,7%.

Ранее "Страна" писала о том, что мировая экономика вернется к докризисному уровню лишь через два года.

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