Вчера Кабинет министров Украины, обновляя карантинные ограничения, разрешил работать строительным магазинам. Однако сегодня исключил их из списка заведений, которым позволено торговать и оказывать услуги на карантине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал Шмыгаль.

Вчера инфографика Кабмина об обновленных мерах выглядела вот так.

Отметим, что сам факт разрешения на работу строймагазинов (в частности, вовсю работал "Эпиентр") вызвал у многих удивение.

И сегодня из пункта "Какие еще объекты смогут работать во время карантина?" объекты торговли стройматериалами исчезли.

Ранее "Страна" писала, что в трех западноукраинских областях правительство собирается ввести комендантский час.

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