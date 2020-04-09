В Житомирской области во вторник, 7 апреля, из-за возгорания сухой травы загорелось здание сельского совета. Пожар распространился на целый гектар.

Об этом сообщает Житомир.info.

Пожар произошел в селе Будо-Бориця Емильчинского района. Причиной возгорания сухой травы стал поджег, это подтвердили спасатели области.

"Возгорание сухой травы было на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания и повредили кирпичную хозяйственную постройку", - рассказали в управлении ГСЧС в Житомирской области.

Пожар тушили около 5-ти часов.

Фото: Житомир.info

Ранее "Страна" писала, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли. Поэтому пожарные призывают не жечь сухой травы.

Также мы рассказывали, что правительство призвало Верховную Раду увеличить почти в сто раз штрафы за поджог травы и сухих листьев.