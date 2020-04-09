В Житомирской области поджигатели сухой травы сожгли сельсовет
В Житомирской области во вторник, 7 апреля, из-за возгорания сухой травы загорелось здание сельского совета. Пожар распространился на целый гектар.
Об этом сообщает Житомир.info.
Пожар произошел в селе Будо-Бориця Емильчинского района. Причиной возгорания сухой травы стал поджег, это подтвердили спасатели области.
"Возгорание сухой травы было на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания и повредили кирпичную хозяйственную постройку", - рассказали в управлении ГСЧС в Житомирской области.
Пожар тушили около 5-ти часов.
Фото: Житомир.info
Ранее "Страна" писала, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли. Поэтому пожарные призывают не жечь сухой травы.
Также мы рассказывали, что правительство призвало Верховную Раду увеличить почти в сто раз штрафы за поджог травы и сухих листьев.