Стоимость нефти и российского рубля на фоне заявлений о договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению нефти резко ускорила рост.

Об этом сообщает РИА Новости.

"По состоянию около 18:00 (время в Москве и Киеве совпадает - Ред.) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,56% — до 35,65 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость Brent поднималась выше 36,29 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,8% — до 27,55 доллара за баррель", — пишет агентство.

Вслед за нефтью резко ускорила рост российская национальная валюта.

"Доллар уже падал до 72,6 рубля, а евро до 79,5 рубля — к минимумам с 13 марта и 6 марта соответственно. На 17:43 курс доллара расчетами "завтра" падал на 1,7 рубля — до 73,27 рубля, курс евро — на 1,21 рубля, до 80,10 рубля", — отмечает информагентство.

Напомним, ранее власти России и Саудовской Аравии договорились о новой сделке по сокращению нефти. Речь идет о сокращении на 20 млн барр. в сутки.

Ранее министр нефти Ирана предупредил, что сделка между странами ОПЕК+ закончится провалом.