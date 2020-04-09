В Нидерландах 107-летняя жительница острова Гуре-Оверфлакке Корнелия Рас вылечилась от коронавирусного заболевания COVID-19. Она стала самым пожилым человеком в мире, который пережил эту болезнь.

Об этом сообщает издание NL Times.

Старушка подхватила вирус во время церковной службе 17 марта - на следующий день после своего 107-го дня рождения. Новый вирус тогда выявили еще у 40 человек, присутствовавших на службе. Из них двадцать прихожан умерли. Однако Корнелия поборола недуг.

Ее родственники говорят, что не ожидали такого исхода и думали о самом плохом. По словам племянница Корнелии Маайке де Гроот, женщина уже не принимает лекарств, хорошо ходит и каждый вечер благодарит Бога за исцеление.

До этого случая старейшим выздоровевшим после коронавируса считался 104-летний американец Билл Лапши. А еще раньше возрастной рекорд принадлежал столетнему переболевшему жителю Китая.

"Страна" писала о выздоровлении британского принца Чарльза, которому уже 71 год.