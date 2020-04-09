Кабинет Министров рассматривает возможность введения в трех областях на западе Украины комендантского часа в ближайшие выходные. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

По его словам, на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэрам сообщили о решении продлить карантин до начала мая, но конкретную дату пока не уточнили. Также рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

"Также сообщили, что в трех областях - Ивано-Франковская, Тернопольская и Львовская - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. Так сказали на этом совещании с премьер-министром. Детали, очевидно, будем знать завтра", - сказал Марцинкив.

Ранее "Страна" писала о том, что жителей Киевской области попросили на выходных не выходить из дома, иначе - карантин до осени.

Также мы сообщали, что Италия начнет ослабление карантина уже в конце апреля.