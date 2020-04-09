В Украине за месяц карантина не очень увеличилось количество продаваемого алкоголя, но немного изменились предпочтения покупателей. Так, на несколько процентов выросли продажи крепкого алкоголя, а продажи украинского вина, игристого и вермутов немного просели.

Об этом сообщили в пресс-службе алкогольного холдинга Bayadera Group, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем констатировать, что выросли продажи водки Bayadera Group - на 4-5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Мы заметили тренд, когда люди стали намного больше тратить на продукты питания, однако чаще покупать алкоголь начали именно мужчины - с этим связано незначительное увеличение продаж крепкого алкоголя", - отметили в алкогольном холдинге.

Только за месяц карантина на 20% возросли продажи за счет иностранного крепкого алкоголя, импортируемого группой.

"Этот тренд считаем временным, потому что украинцы наверняка запасались любимыми марками из-за страха дефицита. Мы продолжаем сотрудничество с нашими иностранными партнерами, и хотя сроки доставки стали длиннее и логистика подорожала, но почувствуется только дефицит товаров из Италии", - указали в группе.

Продажи в категории украинского вина, игристого и вермутов незначительно снизились.

Еще один тренд – значительный рост продаж онлайн. Хотя, как пояснили в алкогольном холдинге, украинские потребители продолжают отдавать предпочтение оффлайн супермаркетам, однако онлайн всего за месяц вырос в несколько раз и не планирует останавливаться.

"Несколько всеукраинских сетей супермаркетов уже заявили о развитии собственных сервисов доставки, а первый винный маркет Bayadera Group - Wine Wine начал доставлять продукцию в Киеве", - сообщили в группе.

По прогнозам Bayadera Group в апреле объемы продаж алкоголя всех категорий не будут существенно меняться.

"Нет причин и для подорожания. Возможен рост продаж украинского вина в период празднования Пасхи. А вот рост импорта, вероятно, немного приостановится", - подытожили в группе.

Ранее "Страна" писала, что в США продажи алкоголя в магазинах взлетели в половину, онлайн спиртного стали покупать почти в два раза больше.

Также мы рассказывали, что в Перу три десятка человек отравились и больше половины из них умерли, пытаясь спастись от коронавируса с помощью алкоголя.