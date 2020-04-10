Четверг, 10 апреля, будет наполнен активными события, общением с коллегами, рабочими делами для тех, кто не отрывается от работы во время карантина. Для тех же, кто сейчас отдыхает, он будет размеренным и рутинным, без неожиданностей.

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Овен (21.03 - 20.04)

Четверг подходит для решения рабочих вопросов, налаживания деловых контактов. Он может принести финансовую прибыль. В целом день будет неплохим, как для тех, кто активно проводит свои дни, так и для тех, кто сейчас ничем не занят. Как минимум хорошее настроение Овну сегодня обеспечено.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня у вас могут произойти какие-то перемены. Возможно, это будут предложения, связанные с работой, переезд, начало нового обучения. Правда, все это возможно, если вы раньше заложили под это фундамент. Если же вы не предпринимали таких действий, то день пройдет размеренно, без каких-то изменений.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День пройдет для вас в положительном ключе. Особых неприятностей на горизонте не видно. Сегодня могут завершиться какие-то отношения, отпасть проекты. Но это будет то, что уже успело стать лишним и только мешало. Пятница в целом подходит для очищения и освобождения - это может быть уборка, упорядочивание контактов, избавление от ненужных вещей.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков может выдаться тревожный день, наполненный переживаниями по поводу финансов и ситуации вокруг в целом. Также могут быть размолвки в семье, подогретые вашим напряженным состоянием. Дождитесь выходных, может открыться какая-то новая возможность либо вы немного успокоитесь и заметите решение, которое раньше не было очевидным.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня хороший день для общения, получения новой информации и обмена мнениями. В целом он пройдет размеренно и спокойно, без неожиданностей и потрясений. Да и в ближайшие дни ваш привычный уклад, скорее всего, не поменяется.

Дева (24.08 - 23.09)

Пятница подарит Девам какие-то приятные эмоции, вдохновение, хорошее настроение. Запомните, что дает вам силы и прибегайте к этому источнику, когда в будущем вы почувствуете усталость или упадете духом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов сегодня могут накрыть размышления, желание десятки раз обдумывать и анализировать одно и то же. Если вы заметили за собой такое - выбирайтесь из этого болота, переключив внимание на что-то, связанное с действиями и ощущениями. Возможно, это будет физическая активность, уборка, уход за растениями, массаж, ванная либо просто любимая книга или фильм.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам стоит быть осторожнее, ведь пятница может принести какие-то непредвиденные и неприятные ситуации. Постарайтесь воздержаться от экстремальных действий, того, что может быть рискованным для здоровья. Лучше провести день спокойно и без лишней активности.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Пятница неплохой день для Стрельцов. Хорошим настроением вам захочется поделиться с другими. Также сегодня неплохой день для общения, новых знакомств. Это может принести позитивные эмоции.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги сегодня будут чувствовать поддержку от окружающих и в целом будут ощущать себя в безопасности. День будет удачным, как в каких-то крупных делах,так и мелочах. Так что на выходные вы уйдете в хорошем настроении.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня стоит контролировать свои слова и высказывания. Есть вероятность, что вы выдадите какую-то лишнюю и неуместную информацию, либо же обидите кого-то ненароком. Это касается не только личного общения, но и переписок, постов в соцсетях.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День может принести какую-то финансовую выгоду и в целом будет удачным в денежном плане. Пятница будет плодотворной, поэтому сегодня лучше не лежать на диване, а реализовывать намеченные дела.