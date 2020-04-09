Европейский Союз запускает пакет "Team Europe" (сборная Европы) для поддержки стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. В рамках проекта планируется помощь и Украине.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Целью подхода "Team Europe" является объединение ресурсов ЕС, его государств-членов и финансовых учреждений, в частности Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Общая сумма пакета "Team Europe" достигает более 20 миллиардов евро.

ЕС будет помогать наиболее уязвимым странам Африки, соседствующих с Евросоюзом Западным Балканам, странам Восточного партнерства, Ближнему Востоку и Северной Африке, странам Азии и Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. В центре внимания также будут люди, оказавшиеся в зоне самого высокого риска, включая детей, женщин, пожилых и инвалидов, а также мигрантов, беженцев, внутренне перемещенных лиц и принимающие их общины.

Киеву ЕС перечислит 190 миллионов евро (или 0,95% от 20 миллиардов). Эти деньги должны пойти на покупку медицинского оборудования, поддержку уязвимых слоев населения и кредиты малому бизнесу.

Как сообщала "Страна", США выделили Украине $1,2 млн на борьбу с COVID-19.

Также мы писали, что Украина хочет получить $165 миллионов от ООН на борьбу с коронавирусом.