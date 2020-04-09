Власти России и Саудовской Аравии договорились о новой сделке по сокращению нефти. Речь идет о сокращении на 20 млн барр. в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщается, о сделке изданию сообщили два собеседника - представитель российской стороны на переговорах и представитель ОПЕК. Как рассказал источник со стороны нефтекартеля, сокращение может быть на уровне 20% от мировой добычи.

Сразу после сообщений о новой сделке Москвы и Эр-Рияда стоимость нефти резко начала расти. На лондонской бирже баррель нефти Brent в моменте пробил отметку в $36 за баррель. На 17:40 мск стоимость составляет $35,5 (рост более чем на 8%).

Отметим, что переговоры России и стран ОПЕК проходили в видеоформате.

Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ перенесла экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Новой датой проведения встречи может быть 9 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова объединиться с другими странами и сократить добычу нефти. Речь идет о снижении объемов добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.