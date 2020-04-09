в "ДНР" заявили о гибели под обстрелом 26-летней девушки и ранении 60-летнего мужчины в Горловке. Беспилотник сбросил мины на поселок Широкая Балка. От полученных ранений девушка умерла по дороге в больницу.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале "глава администрации" Горловки Иван Приходько,

"Пос. Широкая балка. Обстрел. Погибла Молодая девушка Мирослава В, 14.02.1994. Беспилотник сбросил мины по адресу: ул. Плотинная, 166. Девушка умерла по дороге в больницу. И ранен Михаил А 02.06.60. МВТ, осколочное ранение шеи, грудной клетки, ушной раковины слева. Сейчас он в операционной", - написал Приходько в соцсети.

Другие телеграм-каналы опубликовали фото девушки.

В ВСУ пока не давали комментариев по данному событию.

На происшествие отреагировал телеграм-канал "Политика страны":

"Нет точных сведений, что это был за беспилотник – турецкий ли аппарат, который показал себя этой зимой в боях за Идлиб. Либо иная модель. Но, в любом случае, использование беспилотников для нанесения ударов в тылу противника – это новый виток эскалации.

В ответ "ДНР" включит систему ПВО, а возможно и нанесет ответные удары.

То есть никакой "заморозки" конфликта, стремление к которой приписывают Зеленскому и его команде (типа политчасть Минских соглашений не выполняем, но войну сворачиваем) нет и близко. Военные действия идут по-прежнему и даже, как видим, переходят на новый уровень.

При этом в переговорном процессе тупик – начиная от политической части и заканчивая разведением войск.

Все это создает опасную ситуацию, когда конфликт может полыхнуть в любой момент. Причем карантин и связанные с ним проблемы является не столько помехой, сколько стимулом для эскалации. Чтоб отвлечь население от нарастающих внутренних проблем. Особенно когда пугать эпидемией народ уже больше не получится (всем это предельно надоест) и нужно будет на что-то другое переключить внимание.

А потому все эти маневры с "заморозкой" переговоров в Минске крайне опасны. Потому что они не к «заморозке» войны ведут, а ровно к обратному результату. Реально закончить войну можно лишь только одним образом – выполнив до конца Минские соглашения, включая их политическую часть – мирная реинтеграция Донбасса на особом статусе. Все остальные схемы нерабочие", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня на Донбассе под обстрелом противника погиб украинский военный.

Также мы разбирались, будут ли турецкие беспилотники, показавшие себя в Сирии, воевать на Донбассе.