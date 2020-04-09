Инфляция на потребительском рынке Украины в марте по сравнению с февралем составила 0,8%, с начала года - 0,7%. В марте 2019 года рост цен был еще выше – на 0,9%.

Об этом сообщает в экспресс-выпуске данных Государственная служба статистики.

В годовом измерении инфляция по итогам марта текущего года замедлилась до 2,3%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 5,2%) подорожала гречневая крупа. На 1,2-3,9% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину. В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 2,2-0,2% - мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры. Одежда и обувь подорожали на 12,8%.

Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды и отопления на 5,2%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.

Повышение цен на транспорт на 0,7% вызван подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и автомобилей на 4,0%. В то же время на 1,7% подешевели топливо и масла.

В сфере связи цены выросли на 0,6%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 17,4%.

Ранее "Страна" приводила прогноз НБУ, согласно которому в течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже диапазона 5%, но вернется в его границы в конце года.

Мы также писали, что после введения карантина существенно подорожали продукты - некоторые до 50-86%.