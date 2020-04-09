Результаты исследования в независимой лаборатории подтвердили правильность действий врачей в Николаеве по выявлению коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал санврач.

Как он отметил, цель его визита в область - понять, все ли верно работает, или в регионе какой-то сбой, так как в Николаевской области до сих пор не обнаружили ни одного случая коронавируса.

"Мы посмотрели как заседает оперативный штаб и ознакомились с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность делать до 500 ПЦР в сутки. Сейчас увиденное меня удовлетворило", - сказал Ляшко.

Кроме того, он планирует провести инспекцию в больницах, где собираются лечить больных Covid; проконтролировать обеспечение медиков всем необходимым и под конец встретиться с руководством области.

Напомним, Ляшко прибыл в Николаев сегодня утром. Как сообщалось, в это же время автомобиль главного санврача попал в ДТП, врезавшись в микроавтобус журналистов.

Отметим, что сам Ляшко прокомментировал эту информацию и заявил, что это был не его автомобиль и в машине его не было. В это время он давал интервью.

"Сразу прошу не распространять ложную информацию о ДТП. Машина не моя. Я не был в машине во время ДТП. Именно в это время давал интервью журналистам", - написал он в Facebook.

Скриншот: Facebook/Виктор Ляшко

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Николаевской области до сих пор не нашли коронавирус.