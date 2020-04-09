С начала эпидемии коронавируса 143 200 украинских заробитчан покинули Польшу. Массовый выезд украинцев длился с 15 марта по 7 апреля. Только за 10 дней из Польши выехала 31 тысяча украинцев.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас.



По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.

Напомним, 28 марта в Украину за сутки пешком вернулись 22 тысячи заробитчан.

Также мы сообщали, что треть украинских заробитчан в Польше потеряли работу из-за коронавируса, 50% все равно не боится инфекции.