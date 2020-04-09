Снимки из космоса показывают приближение к Украине влажного атмосферного фронта, который уже принес дожди в Латвию, Литву, Беларусь и Польшу. К выходным в нашей стране похолодает, а с 16 апреля температура воздуха вновь поднимется.

Такой прогноз дает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

10 апреля упомянутый "плаксивый" фронт будет пересекать Украину.

Поэтому весьма вероятны небольшие и умеренные дожди, которых давно у нас не было. На западе и севере они прольются преимущественно ночью и утром. Днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении.

Поскольку фронт холодный , то понизится температура воздуха. В северных и западных областях будет +11...+15 градусов. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится с ее +15...+22 градусами.

В пятницу подует сильный северо-западный ветер, ожидаются даже штормовые значения до 15-20 м/с.

В Киеве 10 апреля температура воздуха днем понизится до +11...+12 градусов. По сравнению с нынешними +20 это будет ощутимо. Сильный ветер усилит ощущение холода.

Дождь в столице вероятен ночью и утром. А днем ​​в пятницу будет преобладать сухая погода.

До понедельника снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине погода опять изменится: резко похолодает до +5...+10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки.

Потепление возобновится с 16 апреля.

Как отмечает синоптик, такая метеокарусель - обычное явление в преддверии Вербного воскресенья.

Как писала "Страна", о похолодании на выходных синоптик предупреждала и вчера.

А в среду воздух в Украине прогревался до +22 градусов.