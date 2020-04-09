Сегодня в Украине 29-й день самоизоляции из-за пандемии коронавируса. С 6 по 24 апреля украинцам ужесточили карантин: запретили выходить на улицу без масок, перемещаться группами больше двух человек и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

В первый день тотального карантина на улицах Киева кардинальных изменений не было: люди продолжали гулять по городу, игнорируя просьбы властей.

Сегодня "Страна" посетила три самых известных парка в центре, чтобы посмотреть как обстоят дела.

Парк Вечной Славы

Парк, который находится неподалеку станции метро "Арсенальная" между Лаврской улицей и Днепровским спуском - закрыт. Территория обнесена барьерной лентой.

Вход в Парк Вечной Славы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Помимо того, что в парк нельзя зайти, для горожан поставили табличку о запрете, в которой цитируется постановление Кабинета министров Украины.

Табличка возле одного входа в парк, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

По данным, которые сегодня озвучил мэр Виталий Кличко, именно в Печерском районе Киева наибольшее количество выявленных зараженных - у 78 человек.

Мариинский парк

"Страна" отправилась в еще один любимый парк киевлян - Мариинский, который находится рядом со зданием Верховной Рады и домом, где живет президент Владимир Зеленский.

Именно здесь наши фотокорреспонденты видели, как Зеленский занимается утренней гимнастикой и проводит тренировку.

Вход в Мариинский парк тоже оказался закрытым и обнесен барьерной лентой.

Вход в Мариинский парк, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Внутри парка есть люди, но это работники коммунальных служб, которые убирают территорию, облагораживают клумбы.

Мариинский парк сегодня, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Парк Шевченко

Зато по прежнему бурлит жизнь в парке Шевченко, который находится напротив красного корпуса одноименного университета. Здесь беспрепятственно гуляют, пьют кофе, читают газеты и болтают на лавочках. Масочный режим соблюдают далеко не все.

Парк Шевченко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Этот парк давно облюбовали любители настольных игр. Вечерами тут проходят турниры по шахматам, шашкам, домино. Вот и сегодня традиционно после обеда тут играли в нарды.

В парке Шевченко играют в нарды, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Парк Шевченко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как писала уже "Страна", по данным на сегодняшнее утро, в нашей стране уже 1892 человек инфицированных (+224 подтвержденных диагноза, что является еще одним рекордом). Скончались 57 (+5 за сутки), излечились меньше - 45 (+10 за сутки).