В четверг, 9 апреля, на Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети.

Уточняется, что противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня и обстрелял украинских защитников на Луганщине.

"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что переговоры о разведении сил на Донбассе потерпели неудачу.

Также мы сообщали, что на Донбассе при атаке из ПТУР погибли два сепаратиста "ЛНР".