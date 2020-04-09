На Донбассе под обстрелом противника погиб украинский военный
В четверг, 9 апреля, на Донбассе под вражеским обстрелом погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети.
Уточняется, что противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня и обстрелял украинских защитников на Луганщине.
"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что переговоры о разведении сил на Донбассе потерпели неудачу.
Также мы сообщали, что на Донбассе при атаке из ПТУР погибли два сепаратиста "ЛНР".