В Киевской области могут ужесточить карантинные меры. В случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе будет и дальше ухудшаться, то срок действия ограничений продлят до осени.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 апреля сообщил и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин, видео обнародовано в Facebook.

"Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить", - сказал Володин.

По его словам, в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

"Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин может продлиться до осени", - заявил Василий Володин.

На сегодня в Киевской области официально подтверждено 133 случая Covid-19, в том числе у 10 детей. За последние сутки зафиксировали 12 новых случаев. При этом еще у 533 людей подозревают коронавирус. Всего в Киевской области от коронавирусной инфекции пять человек умерли, шесть – выздоровели.

Видео: Facebook/ Київська обласна державна адміністрація. Об усилении карантинных мер - с 03:17, о возможном продлении карантина - с 13:37

Напомним, 8 апреля на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле и анонсировал его возможное продление до начала мая.