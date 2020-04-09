Правительство Польши объявило о продлении карантинных ограничений по всей стране из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает ресурс Onet.pl.

С 16 апреля в Польше вводитя обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, до 19 апреля будут действовать ограничения, касающиеся церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы услуг.

До 26 апреля будут закрыты школы, приостановлено международное воздушное и железнодорожное сообщение.

До 3 мая останутся на замке границы, будет действовать санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих.

Что касается ограничения массовых мероприятий, то они будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее "Страна" писала, что в Польше, несмотря на эпидемию, решили не отменять запланированные на 10 мая выборы президента и провести голосование по почте.

Мы также сообщали, что поляки готовят экстренные льготы для украинцев, ставших нелегалами из-за коронавируса.