На Западной Украине продолжает ухудшаться ситуация с эпидемией коронавируса.

Галичина и Буковина с сотнями зараженных остаются в лидерах по заболеваемости COVID-19. И это еще не было "пасхальной" волны заробитчан, с которой не исключают новой вспышки эпидемии.

В трех областях - Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской - даже хотят ввести комендантский час. На въездах в регионы выставили блок-посты. А в Черновицкой области на эти выходные губернатор анонсировал полный запрет людям на выход из дома и закрытие всех магазинов включая продовольственные.

А пока власть рапортует об ограничительных мерах и массовом тестировании, люди массово жалуются на то, что местные врачи отказываются их лечить из-за боязни заразиться и не делают тесты.

На периферии в больницах по-прежнему не хватает средств защиты и лекарств, а в некоторых регионах и тест-систем, из-за чего по несколько дней не могут поставить диагноз.

Что сейчас творится на Западной Украине, где коронавирус "косит" целые села, выясняла "Страна".

Пять дней на тест

Патовая ситуация с тестами сложилась в Тернопольской области, где людям почти неделю не делали анализов из-за отсутствия систем для проверки на коронавирус.

В Монастырисском районе - свыше сотни заболевших еще по старым данным на 6 апреля. После этого статистика не менялась, хотя реально больных все больше.

Жительнице этого района, 83-летней Оксане Бродзяк, которую похоронили 9 апреля, пять дней не делали тест. Анализы взяли еще за три дня до смерти, но лабораторный центр замалчивал, что материал не исследуется. И только после смерти пенсионерки тест был сделан и показал наличие коронавируса.

Материалы для ПЦР-диагностики на Тернопольщину прибыли только поздно вечером 8 апреля, рапортует областная администрация. В областном лабораторном центре говорят, что работали всю ночь, чтобы сделать накопившиеся за несколько дней тесты. И только за эту ночь лабораторно подтвердили коронавирус еще у 24-х жителей области.

"На самом деле тесты не делают. Вернее делают, но не всем. Больных в десятки раз больше, чем говорится в статистике. Многие лечатся дома, их просто не диагностируют. Семейные врачи советуют сидеть дома и пить горячий чай. Вот и все лечение. А когда уже поздно, говорят, а почему вы так поздно обратились. Это я рассказываю историю своего родственника, который сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Его футболили, врачи массово увольняются и убегают от "коронавирусных", а тестов не хватает", - делится с нами Владимир из Монастырисского района.

Впрочем, местные власти рисуют иную картину.

"Тесты делаются ежедневно и это отражено в динамике", - сказал нам Павел Дронь, замглавы Монастрисской райадминистрации.

"Видим, что у жителей Тернопольщины вызвало беспокойство, что на сайте лабораторного центра одни и те же цифры. Но это была вынужденная пауза. Мы больше, чем другие области, делали исследований. Поэтому использовали те тесты, которые были. Сейчас привезли. Материалов хватит для 3 тысяч исследований. Четыре бригады приступают к работе. Также нашу лабораторию проверили эксперты МОЗ. Ее признали лучшей, поэтому, вероятно, она станет межрегиональной", - успокаивает главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"Ни семейный врач, ни скорая не едут"

Но селяне жалуются: их отказываются лечить даже с явными признаками вируса.

Как написала в Facebook медик из местной поликлиники Галина Ганишевская, например, сейчас в одном из сел района есть больная молодая женщина, которая не чувствует ни запаха, ни вкуса и со сильной слабостью. Но ни семейный врач, ни скорая не едут.

"У нее 100% коронавирус и без обследования. А там еще 4 человека", - пишет Ганишевская на странице зам главы райадминистрации и указывает, что статистика по селам Тернопольщины занижена почти вдвое. Он соглашается, что реально больных больше.

У 44-летней Марии Мельник из того же Монастыриска коронавирус по экспресс-тесту сначала не подтвердился, а через пару дней пришел положительный результат. Она позвонила семейному врачу, та сказала, что свяжется с Тернополем, но женщине становилось хуже, она звонила в скорую, ее снова переадресовали на Тернополь. Там дали номер главного санитара - трубки не брали. И только после звонков в полицию к ней приехала скорая.

С боем выбила госпитализацию мужа Иванна Савка из села Коваливка Монастырисского района. Мужчина вернулся из Франции 27 марта (попал под скоращение из-за эпидемии коронавируса), а 8 апреля у него проявились симптомы коронавируса. В районной больнице не рентгене у него обнаружили двустороннее воспаление легких.

"И после этого просто отправили домой. И фельдшер отказалась приходить делать уколы, сказала, что боится. Наша семейный врач сама лечится от коронавируса и по телефону направила в хирургию, там сказали, что в легких ничего не прослушивается и снова отправили к другому семейному врачу, он назначил другое лекарство, таблетки. Мазок на коронавирус взяли, а результат, сказали, будет через три дня. В больницу его сначала не брали, мол, там лежат больные с коронавирусом, а его диагноз не подтвержден. Но все-таки удалось выбить направление в Монастырисскую больницу. И то - днем лечат, а ночь отправляют домой", - говорит нам Иванна Савка.

Не распакованный ИВЛ

Похожая ситуация - на Франковщине.

Огромный резонанс получила история о смерти 61-летнего Ивана из села Волчковцы, о которой рассказал в Facebook его зять Дмитрий Соболь.

Когда селянин почувствовал себя плохо и позвонил семейному врачу, та посоветовала оставаться дома и пить больше жидкости, а осмотреть отказалась, сказав, что у нее нет защитного костюма. Скорая также отказалась госпитализировать.

В Коломыйскую инфекционную больницу Иван смог попасть только через знакомых. Там мужчину прослушали, и без рентгена или каких-либо дополнительных анализов сказали, что он здоров и отправили домой.

Через несколько дней его состояние ухудшилось.

Мужчину с вирусной пневмонией не подключили к ИВЛ, поскольку аппарат не распаковали. Зато больного в критическом состоянии отправили за 60 км в другой город, и он умер по дороге в скорой.

"Ему был нужен аппарат ИВЛ, однако никто не подключил к нему. Его передали в больницу, но неделю даже не распечатывали, и даже рядовой персонал не знал о его наличии", – говорит Соболь.

Родные умершего на Франковщине 61-летнего Ивана винят врачей в халатности. Фото: Дмитрий Соболь

Пока пытались лечить Ивана, заболела его жена, экспресс-тест был отрицательным, ждали ПЦР, но, как оказалось через пару дней, его просто не делали.

"Маму поначалу даже обвиняли в симуляции, а когда таки сделали тест ПЦР и он оказался положительный, забрали в больницу в Ивано-Франковск", - говорит Соболь.

А вот у тестя после смерти не подтвердили коронавируса, чему Соболь не верит, полагая, что смерть родственника хотят списать на обычную пневмонию.

"Мы считаем, что тест сделали неправильно. Дождались шесть дней со дня смерти", – возмущается Соболь.

Он также нарекает на треш с тестированием.

"Брат с семьей тоже в больнице, и не мог получить результатов тестов неделю. Куда же спешить, верно? И как это вообще в период пандемии время работы лаборатории 5 дней в неделю?", - говорит мужчина.

Медики отметают все обвинения.

"Семейный врач не нарушала протокола, а тест не обнаружил у мужчины коронавирус. Что касается аппарата ИВЛ в Коломыйской инфекционной больнице, то он действительно не подключен, поскольку в больнице нет кислорода", - сказал нам глава областного управления здравоохранения Владимир Чемный.

А коломыйские власти только обещают купить кислородную станцию для больницы, чтобы подключить аппарат.

"Коронавирус показывает, насколько у нас убитая медицина и раздолбайство во власти. О тестах врут, мол, их хватает, врут, что их делают, - говорит нам на условиях анонимности один из медиков в Тернопольской больнице. - Кроме того, медики не хотят рисковать за гроши, обещанные надбавки - это еще вилами по воде писано. Врачи боятся заразиться, увольняются. И если в крупных городах ситуация еще более-менее, то на периферии - полная жесть. А очаги именно там - в селах, куда возвращаются заробитчане, и многие с вирусом. Вместо показухи с жестким карантином, лучше бы тестами обеспечивали и больницы всем необходимым".

"Начали сеять, иначе нечего будет есть"

Тем временем часть жителей Западной Украине - против ужесточения карантина, другие поддерживают ограничения.

"Если сейчас не пересидеть, будем на карантине до Нового года", - говорит львовянка Галина Фурдак.

А вот комендантский час, считают в западных областях, это уже слишком.

"Это ничего не даст, наоборот, нужно сделать больше круглосуточного обслуживания, чтобы разгрузить очереди и потоки людей по городу", - полагает черновчанин Антон Осипов.



"Еще больше паники вызовет. Из-за комендантского часа повсюду будут огромные очереди", - добавляет Карина Мельник.

Все больше людей заботит не коронавирус, а экономические проблемы. Многие нарекают, что у них заканчиваются ресурсы и за что дальше сидеть на карантине, неясно.

"Кто-то начал сеять, не сидят на карантине. В поле коронавирус вряд ли летает. Потому что если не посеешь, нечего будет есть. Карантин и до осени может затянуться", - делится с нами Владимир из Монастырисска Тернопольской области.