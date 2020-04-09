В Италии число погибших от коронавируса врачей возросло до 94 после смерти срезу пятерых докторов. Об этом сообщает агентство Ansa, со ссылкой на Федерацию гильдии врачей FNOMCEO.

Уточняется, что всего в Италии в период эпидемии коронавируса погибли 12 медиков - 94 врача и 26 медсестер.

В целом сейчас выявлено 6549 случаев коронавируса среди медсестер, что составляет 52% от всех медработников в Италии.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля, в Украине уже 1892 человек инфицированных (+224 подтвержденных диагноза за сутки). Скончались 57 (+5 за сутки), излечились меньше - 45 (+10 за сутки).

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирус нашли еще у троих медиков.

Также мы сообщали, что в Луцке Covid-19 обнаружили у медиков, которые проводили вскрытие гинеколога, умершего от коронавируса.