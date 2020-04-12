Польские заробитчане, как и украинцы, массово возвращаются домой из-за рубежа после повальных сокращений на фоне тотального карантина.

Поляки, которые работали в Германии, Австрии, Британии и других странах Западной Европы, теперь могут претендовать на рабочие места украинцев.

Нашим гастарбайтерам после карантина уже может некуда возвращаться на работу. Ведь Польша была у них самой популярной - в соседней стране трудились почти 2 миллиона человек.

Около 150 тысяч уже вернулись в Украину. И это только официально.

Прикроется ли "польская лавочка" из-за возвращения поляков, разбиралась "Страна".

Великое переселение мигрантов

"Ситуация малооптимистичная. Поляки теперь реже ищут работу за пределами нашей западной границы. В то же время, интерес к предложениям работы в Польше растет", - говорит нам Доминик Матчак, сотрудник агентства временной занятости Silverhand.

По опросам, примерно каждый третий польский работник был уволен в Германии, Австрии и Великобритании из-за карантина, когда начала закрываться сфера обслуживания (рестораны, магазины, парикмахерские).

"В Западной Европе до пандемии проживало и работало около 2-3 миллионов поляков. И больше половины из них не собирались возвращаться. За границей им легче найти высокооплачиваемую и более стабильную, чем в Польше, работу. В богатых странах Европы платят вдвое-втрое больше. Если в Варшаве домработнице заплатят 1000 евро в месяц, то в Германии - 2-2,5 тыс. Но сейчас, когда из-за пандемии рынок труда переживает кризис, поляки возвращаются домой. И тут уже будут браться за работу, на которую бы раньше не пошли и которую делали мигранты, в основном украинцы", - рассказывает "Стране" Гжегож Савка, эксперт по вопросам миграции польского аналитического центра.

О том, что западноевропейкие работодатели из-за проблем, вызванных эпидемией коронавируса, увольняют польских работников, подтверждает Агнешка Мисюк, советник и эксперт по трудовому праву в Германии.



"Из-за эпидемии работникам сложнее защищать свои права в суде", - говорит нам она.

"Многие люди оказались в очень сложной ситуации, потому что их семьи кормит работа в Германии. Особенно это касается поляков, которые живут в польско-немецкой пограничной зоне", - рассказала нам Камила Шоелл-Мазурек из Польского общественного совета в Берлине.

По ее словам, в Германии для иностранцев осталась тяжелая работа на полях за 10 евро в час или, например, операторами экскаваторов с зарплатой 1 тыс. 900 евро или работниками склада (около 12 евро в час). Также по-прежнему востребованы электрики и сантехники.

Те же, кто работал в сфере услуг, остались без заработка.

"За 1 тысячу евро лучше дома посижу"

Сокращают поляков также в Британии и Австрии, где из-за коронавируса уровень безработицы достиг самого высокого показателя со времен окончания Второй мировой войны.

"Предлагают только сезонные работы вроде сбора спаржи. Думала пойти, но рабочий день с 7 утра до 5 вечера за 7,5 евро в час - это не фонтан для такой работы. И ещё с обязательным проживанием, которое тоже платное. Лучше я дома посижу, чем за 1000 евро буду пахать на плантации", - говорит нам Микалина из Вены, которая лишилась работы бармена.

Часть поляков, по опросам, после карантина планируют снова попытаться трудоустроиться в странах Западной Европы.

"Но поскольку восстановление после кризиса займет какое-то время, рабочих мест хватит не всем. И часть людей останется в Польше и будет искать работу дома. Перебирать не придется, поскольку, по оценкам польского агентства по трудоустройству Personnel Service, из-за коронавируса в Польше могут потерять работу до 2 миллионов человек, а безработным стать каждый десятый", - говорит Савка.

По его словам, даже сейчас можно устроится на работу в сфере строительства - тут не только не увольняли, а еще и нанимают новых сотрудников - на зарплаты 1,5-2 тысячи евро. До пандемии каждый третий работник на польских стройках был из Украины.

"Украинцы уезжают не только из-за сокращений, а из-за окончания срока действия документов, ведь примерно половина работала по биометрии. У других визы заканчиваются. Многие планируют обновить документы и вернуться, но их места уже могут быть заняты поляками, которые возвращаются из Западной Европы", - добавляет Савка.

Польское законодательство, по его словам, не предусматривает для иностранцев нечто похожее на отпуск за свой счет. Ты либо работаешь, либо увольняешься и теряешь вид на жительство.

"Работы в Польше нет и когда будет, неясно"

В Польше, по словам экспертов, сейчас нанимают в основном на тяжелую малооплачиваемую физическую работу.

"Зовут грузчиками на склады, в магазины и курьерские службы (но не курьерами, а тяжести таскать), на комплектацию товара, чернорабочими на стройки, на сортировку посылок на почту", - говорит нам Инна Мыць, специалист по трудоустройству за рубежом из Львова.

"Причем ставки упали - за ту же работу, за которую раньше платили 17-20 злотых в час (112-130 грн), сейчас дают 12-13 злотых (80-86 грн). В месяц на руки выходит около 500-600 долларов, вместо прошлых 800-1000 долларов. Уже набирают на сбор клубники, но и там оплату снизили - 2,5-3 злотых за лукошко (15-20 грн), а не 4-5 злотых (26-33 грн), как в прошлом году", - продолжает специалист по трудоустройству.

"Я сейчас в Польше, много бизнеса закрылось. Работы нет и когда будет, не знаем", - рассказывает нам Ирина Гринишак из Надворной Франковской области.

"На Польшу надежды нет - все закрыто. Я работал барменом, но заведение закрылось и я остался без работы. Я вернулся в Украину, а мой друг остался в Польше и сидит без работы", - рассказывает львовянин Олег Хомич.

Возможно, еще можно устроиться на тяжелую работу - на ферме с животными или в парниках с овощами, на которую не соглашаются поляки, а наши за копейки делают.

"А так найти нормальное место сложно, плюс поляки возвращаются из Западной Европы и перебивают у нас работу", - говорит львовянин Владимир Грабар, который вернулся из Польши в конце марта.

"Я просидела в Польше на карантине почти месяц, а на днях сегодня вызвали на подпись документов на увольнении", - вздыхает Наталья Дуба.

"Когда снова пустят по безвизу?"

Среди украинских заробитчан, которые вернулись домой "пересидеть коронавирус", уже начинается легкая паника. Многие пытаются искать пути, как вернуться в Польшу.

"Я работал по безвизу на стройке под Варшавой, получал 1 тысяч 200 евро, но три месяца закончились и в конце марта пришлось вернуться. Теперь из-за коронавируса назад не пустят, пока все это не закончится и границы не откроют. А в фирме, через которую я нанимался, говорят, что мое место уже занято поляком. Предлагают только сезонные работы за меньшие деньги, и то неясно, когда поляки опять будут пускать по безвизу", - делится со "Страной" львовянин Олег Кисиль.

И хоть в Польше продолжают увольнять украинцев, в заробитчанских группах соцсетях один из самых часто задаваемых вопросов - когда Польша начнет пускать по биометрии. Другие шутят, мол, до этого все спрашивали, как вернуться в Украину, а теперь опять - как уехать из Украины.

"Люди в первую очередь думают, как им прокормить семьи, поэтому опять думают о выезде. А в Украине какая разница от чего умирать - от голода или от коронавируса. Нас никто не спрашивает, за счет чего мы должны жить столько времени без доходов", - говорит львовянка Ольга Стасюк.

Некоторые, впрочем, считают, что лучше переждать тяжелая время у себя дома в Украине.

"Я тоже приехал из Польши и сижу дома, сейчас на первом месте то, чтобы не заразиться. Или надо поехать и заразиться там? Лучше дома у родных подождать, когда все закончится. Пока неизвестно, что нас дальше ждет. Не дай Бог в то время, когда ты будешь в чужой стране работать, а тут кто-то из родных заболеет. И не будут милы эти заработки", - говорит Олег Хомич.

Многие гадают, когда откроют границы и будут пускать по безвизу. Одни, со ссылкой на польские СМИ, полагают, что ехать в Польшу снова можно будет в июле-августе, другие настроены на пару лет закрытых границ.

В самой Европе открываться не торопятся. Вчера президент Франции Макрон заявил, что ЕС может оставить границы закрытыми до сентября.

Украинцев позовут на стройки

Впрочем, по словам польских экспертов, после карантина агентствам и работодателям будет нелегко компенсировать нехватку работников - даже за счет вернувшихся из-за рубежа поляков.

"Большой проблемой является также приостановление потока людей на границе с Украиной и Белоруссией", - говорит Матчак.

По информации польского союза работодателей в сфере строительства, из-за закрытия польских границ прирост работников из Украины сократился более чем на 20%.

Как рассказывает главный экономист организации Демьян Кажьмерчак, еще перед наступлением пандемии строительной сфере в Польше не хватало 70-80 тысяч человек. Этот пробел заполняли временные работники из Украины, которые были вынуждены вернуться домой из-за карантина.

"То, насколько сильно кризис повлияет на строительную сферу в долгосрочной перспективе, зависит от продолжительности эпидемии в Польше и Украине, а также самого карантина. Конечно, украинские заробитчане захотят вернуться к работе, но может возникнуть сильная конкуренция со стороны тех стран, которые сейчас уже отходят от пандемии, например, Чехии и Германии. Сейчас они объявляют о значительном увеличении расходов на инфраструктурные инвестиции ", - говорит Кажьмерчак.