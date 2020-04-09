Жительница села Гнатное под Киевом Ольга рассказала "Стране", как ее семья заболела коронавирусом, и как местные власти пытались продезинфицировать ее дом. После неудачной попытки личные данные ее семьи оказались у местных активистов, которые выставили фотографии дома на всеобщее обозрение. Ольга переживает, что люди могут выйти на бунт и даже устроить расправу над ее семьей.

"Товарищ моего супруга 13 марта прилетел из Франции, муж с ним увиделся утром, а позже приятель написал, что чувствует он себя нормально, но у него невысокая температура. Муж приехал домой, и мы приняли решение самоизолироваться", - рассказала Ольга.

Экспресс-тест друга мужа женщины показал отрицательный результат, но людей, с которыми он летал во Францию обнаружили Covid-19. Через несколько дней супруг Ольги почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появился озноб. Мужчина поехал в Александровскую больницу и попросил взять у него анализы на коронавирус.

"В больнице мужу сначала сделали тесты на грипп. Его госпитализировали 18 марта, а 20-го сообщили, что у него все хорошо, но он все равно сдаст мазок на ПЦР. К нему зашла профессор Ольга Голубовская в защитном костюме, она там хедлайнер. Сказала, что у товарища моего супруга положительный ПЦР, поэтому у мужа, скорее всего, тоже, но точно они ничего не говорили, взяли еще раз мазок. Она его успокоила, сказала не переживать", - рассказала Ольга.

По ее словам, через несколько дней к ее супругу пришла медсестра, муж спросил у нее, есть ли у него коронавирус, она сказала, что "больше да, чем нет". Но еще через некоторое время пришел врач и сообщил, что тест отрицательный, и у мужа Ольги ОРВИ. Правда, медики уточнили, что, возможно, он просто уже переболел. Мужчину отправили домой.

"Супруг приехал домой, а на этот момент мы все заболели коронавирусом: я, дети, няня. Мы не выходили из дома, продукты водитель оставлял возле калитки. Няня сделала тест в частной клинике, он показал положительный результат, но ПЦР показал отрицательный - и ее положили сначала в инфекционку, потом перевели в пульмонологию, а сейчас выписали. У нее отрицательный ПЦР, но с нее взяли подписку, что она обязана на две недели само изолироваться", - сообщила жернщина.

Она рассказала, что ее муж тоже поехал в частную, чтобы сделать тест ПЦР и на антитела. Там врач сказал ему, что у него и антитела есть, и тест ПЦР положительный.

"Мы изолировались и сидим дома. А вчера мужу позвонили и сказали, что хотят приехать и продезинфицировать дом. Мы спросили, на основании какого нормативного акта они хотят это сделать. Также мы спросили, на основании какого здравого смысла - если мы болеем. Они все равно приехали, попрыскали кусты зачем-то, еще поехали и попрыскали подъезд, где живет охранник, хотя он здоров", - рассказала Ольга.

Фото: Facebook/ Сергій Вітенко

А уже вечером в этот же день, по ее словам, на странице в соцсетях у одного местного активиста, он же замглавы сельсовета, появились фото их дома.

"Муж позвонил и спросил, на каком основании они передали информацию этому активисту. У нас же люди разные, у нас маленькие дети. Я не хочу, чтобы мне в дом бросили гранату. Но мало того, что какие-то ребята из дезинфекции передали мои данные, так они меня после моих возмущений просто заблокировали. Мы самоизолировались, ответственно отнеслись. Когда начали читать комментарии под постом этого активиста, чувствовали себя "чумными", люди писали: "Напишите их адрес". Просто эти люди на дешевом пиаре хотят победить на местных выборах", - подытожила женщина.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хроники коронавируса и пишет обо всех событиях в Украине и мире 9 апреля, связанных с эпидемией Covid-19.