Высший совет правосудия на заседании в четверг удовлетворил заявления об отставке 17 судей разных инстанций. Среди уволившихся оказались две судьи Верховного суда: Ирина Сапрыкина и Валентина Курило.

Об этом сообщает портал "Судебно-юридическая газета".

Кроме сотрудниц Верховного суда, в отставку ушли сразу десять судей апелляционных судов. Из них четверо – это судьи Харьковского апелляционного суда.

Как отмечает издание, такое массовое увольнение работников судов в течение одного дня в последний раз было во времена судебной реформы 2016 года. По статистике, количество увольнений судей с тех пор уменьшилось, хотя по-прежнему остается довольно высоким.

Так, с января по апрель 2019 года в связи с заявлением об отставке, по собственному желанию, а также по состоянию здоровья, уволились 49 судей. А за аналогичный период 2020 года на общих основаниях уволились 48 судей.

В издании допустили, что число заявлений об отставке скоро прибавится в связи с попытками исполнительной и законодательной властей изменить законодательство о размере зарплат судей.

В конце марта "Страна" писала, что Верховный суд поставил точку в притязаниях бывшего судьи-колядника Игоря Зварыча, отказав ему в восстановлении в статусе судьи и выплате компенсации.

А в начале марта мы сообщали об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.