Сегодня стало известно, что Россия и другие экспортеры нефти решили снизить уровень добычи нефти. Это позволит поднять цены, которые рухнули месяц назад.

Падение было вызвано двумя причинами. Во-первых, коронавирусом, который остановил мировую экономику и обвалил спрос на горючее. Во-вторых - ценовой войной в треугольнике Россия - Саудовская Аравия - США.

Что решили страны-нефтяники и как это повлияет на нефтяной ценник - разбиралась "Страна".

О чем договорились Россия и ОПЕК

Сегодня западные и российские информационные агентства сообщили о выходе России и организации экспортеров (ОПЕК) на сделку.

Агенство Bloomberg заявило, что на встрече, которая прошла в формате видео-конференции, обсуждалась возможность снижения добычи на 10 миллионов баррелей странами ОПЕК и Россией. При этом организация ожидает, что другие страны G20 также снизят добычу.

В России дают те же цифры. "Сокращение добычи нефти ОПЕК+ и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше 10 миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия", - заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (структура при президенте РФ) Кирилл Дмитриев в интервью Bloomberg.

"Мы также слышим сообщения о том, что сокращение может быть и большим, поскольку страны, не входящие в ОПЕК+ также будут участвовать. Мы видим интерес к участию даже от таких стран как Канада и Бразилия. США также очень помогают дискуссии", - добавил Дмитриев.

Он сообщил, что сделку планируется заключить на длительный срок около двух лет.

Согласование основных позиций подтверждают и источники агентства РИА Новости.

"Пока все идет очень даже хорошо. Большинство стран дали свое первичное согласие на распределение квот, которое предложил Мониторинговый комитет ОПЕК+. На данный момент, если не будет непредвиденных разногласий, вероятность подписания итогового соглашения высокая", - сообщил собеседник агентства.

Пока более-менее официальные цифры по договоренностям озвучил министр нефти Ирана.

- в мае-июне снижение добычи составит 10-12 млн баррелей в сутки;

- затем, в июле-декабре, уменьшится до 8 млн;

- в январе-апреле 2021 года составит 6 млн.

Подписание этого соглашения планируется на пятницу, когда будут встречаться министры по энергетике стран "Большой двадцатки". Тогда и станут известны уже окончательные цифры.

Главный вопрос пока в том, присоединятся ли к сделке США - крупнейший мировой производитель нефти. Ведь именно их отсутствие сорвало предыдущую сделку между Россией и ОПЕК. Что стало в марте причиной обвала нефти и мировых биржевых котировок.

Объясним - почему.

Как развалилась предыдущая сделка

В начале марта цены на нефть рухнули до исторических минимумов.

Это произошло после провала переговоров России и Саудовской Аравии. Страны не смогли договориться о снижении объемов добычи нефти, которая накануне стала дешеветь из-за коронавируса и схлопывания спроса.

Саудиты предлагали продлить действовавшую до весны старую сделку ОПЕК+, которая позволяла держать цены на более-менее высоком уровне. Однако на фоне коронавируса цена начинала валиться вниз, и Эр-Рияд предложил еще больше снизить объемы добычи. Чтобы выровнять цену.

Однако Москва неожиданно для многих на это не согласилась. Заявив, что рост цен при общем падении спроса откроет доступ на мировые рынки американской сланцевой нефти, которая дороже обычной.

План России был понятен. При падении цен на нефть и одновременно - спроса, сланцевая добыча становится нерентабельной, и на ее место приходят другие страны, в том числе РФ. Ради того, чтобы убрать американский "сланец" Москва даже согласилась понести убытки.

Если бы к сделке присоединились бы США - то есть и американцы бы согласились ограничить добычу вслед за всеми - то РФ бы на это подписалась. Но Штаты, понятное дело, не горели желанием. И тогда Россия вышла из переговоров.

В ответ саудиты буквально залили рынки нефтью, обвалив цены с 50 до 30 долларов за баррель. Следом упал российский рубль и индексы крупнейших компаний. Да и все мировые биржи. Тем более, что параллельно этому европейская и американская экономика начали обваливаться, так как страны ушли на карантин.

Поэтому Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в своей стране на ближайшие два года. А в начале апреля обанкротилась крупная сланцевая фирма Whiting Petroleum. У остальных же сланцевых нефтяников Америки накопились крупные долги.

8 апреля один из крупнейших производителей сланцевой нефти в Штатах, компания Continental Resources заявила о сокращении добычи на 30%.

В таких условиях стороны заговорили о новой сделке стран-экспортеров нефти.

Сократятся ли американцы?

Еще 31 марта - то есть, когда уже было понятно, что американский сланец начинает лихорадить - президенты США и России внезапно поговорили по телефону. Одной из центральных тем стала нефть.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики. Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений", - говорилось в сообщении Кремля.

Но, судя по всему, разговор был плодотворный. В США вылетел российский военный самолет с гуманитарной помощью. Что уже было знаково. Но главное - началась подготовка новой большой сделки между странами-нефтедобытчиками - Россией и ОПЕК. К которой пригласили США, Бразилию, Норвегию, Канаду и Мексику.

То есть сделка действительно готовилась глобальная.

Но будут ли в ней участвовать американцы?

Формально, может быть и нет.

Вчера, 8 апреля, Дональд Трамп заявил, что США объемов добычи снижать не будут, объясняя, что они и так упали (и это правда).

Но стоит упомянуть, что у правительства США нет мандата диктовать цену частным производителям нефти. К тому же бросовые цены на нефть после срыва предыдущей сделки и так значительно потрепали сланцевые компании США, заставив одних обанкротиться, а других - снизить добычу.

То есть так или иначе, но американцы в сделке уже де-факто поучаствовали и свою добычу уже сократили.

Хотя для РФ был идеальный сценарий, когда Штаты возьмут на себя обязательства ограничить добычу на все время действия сделки - что позволило бы уменьшить производство нефти примерно на уровень падения спроса (15 миллионов тонн в день). И поднять цены повыше, не рискуя уступить рынки "сланцу".

Но в итоге через месяц нефтяного демпинга основными сторонами переговоров снова остались Россия и Саудовская Аравия в лице ОПЕК. Как видим, они договорились о базовой цифре в 10 миллионов баррелей. Что явно не позволит задрать нефтяной ценник до уровня рентабельности американской нефти.

И потому есть вероятность, что даже формально не участвуя в сделке американцы все равно снизят добычу.

Так или иначе, но окончательная картина событий станет понятна в пятницу, на встрече министров G20. Тогда и прояснится, будут ли участвовать в сделке американцы, а также другие страны не входящие в ОПЕК (в первую очередь - Канада и Бразилия).

Что теперь будет с ценами на нефть

Сразу после сообщений о новой сделке Москвы и Эр-Рияда стоимость нефти начала расти в цене.

Вечером четверга цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 8,56% — до 35,65 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,8% — до 27,55 доллара за баррель.

Вслед за нефтью резко ускорила рост российская национальная валюта. Доллар сегодня уже падал до 72,6 рубля, а евро до 79,5 рубля — к минимумам с 13 марта и 6 марта соответственно.

Тем не менее, эксперты не верят, что нефть вернется к значениям в 50 долларов за баррель, с которых она обвалилась в марте.

Российские государственные информагентства пишут, что после сделки и снижения добычи на 10 миллионов баррелей в день цены могут стабилизироваться в диапазоне 30-40 долларов. Без сделки цены могли бы упасть ниже 20 долларов уже в апреле.

То есть уже очевидно, что объемы добычи снизили так, чтобы с одной стороны остановить падение цен, вызванное перепроизводством нефти. А с другой - чтобы цена не поднялась на уровень рентабельности сланцевой нефти. И компании США не начали атаковать рынок.