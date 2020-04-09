Польский президент Анджей Дуда победил бы уже в первом туре президентских выборов, если бы голосование проходило в это воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Onet.pl.

Согласно опросу, за действующего президента Польши готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов. Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш идет на втором месте с 12,6% голосов. Кандидат от крупнейшей оппозиционной партии Малгожата Кидава-Блоньска - лишь третья с 11,4%. То есть Дуда одержал бы победу уже в первом туре, без необходимости проводить повторное голосование.

Кроме того, 36,8% опрошенных готовы принять участие в выборах.

Напомним, президентские выборы в Польше должны пройти 10 мая. Однако оппозиция призывает перенести голосование из-за распространения пандемии коронавируса. Партия власти "Право и справедливость" выступает за заочное голосование, утверждая, что его можно провести безопасно.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда попробует переизбраться на второй срок.

Также мы писали, что сейм Польши разрешил гражданам страны выбирать президента по почте.