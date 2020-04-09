Дети Милы Йовович спели песню "Антошка" на русском языке. Видео
Дочери популярной голливудской актрисы Миллы Йовович Эвер и Дешиэл спели популярную детскую песенку "Антошка" на русском языке.
Соответствующее видео опубликовала старшая дочь звезды Эвер на странице в Instagram.
Девочки изучают французский и английский языки в школе, но во время карантина улучшают знание русского.
На кадрах старшая дочь актрисы Эвер, вместе со своей сестрой Дешиэл поют песню со своим дядей Тити, который проводит карантин с семьей.
Мила Йовович с дочками стараются проводить дни продуктивно и правильно в период карантина.
"Мы делаем все возможное, чтобы наши дни позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят нас", - пишет Эвер.
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Видео: Instagram/ evergaboanderson
Ранее мы писали, что старшая дочь Милы Йовович Эвер активно изучает русский язык и написала сказку о крысе Поле и жабе Ларисе.