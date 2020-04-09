Во время карантина в Украине поженились более 5 тысяч пар, а вот распались 1,7 тысяч браков. При этом подать документы на оформление брака и развода в РАГС можно онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter.com/minjust_gov_ua

Напомним, в России до конца карантина хотят запретить разводиться и жениться. Все браки на период карантина предлагается перенести на срок после первого июня 2020 года. Однако, если перенести дату торжества все же не удастся, в Минюсте предположили, что можно поженить новобрачных, если при этом не будет лишних присутствующих.

В Украине из-за карантина украинцы переносят свадьбы, а у желающих пожениться ЗАГСы не принимают заявления.