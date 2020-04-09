По состоянию на четверг, 9 апреля, число заболевших коронавирусом военнослужащих Вооруженных сил Украины увеличилось до семи. Два новых случая зафиксировали в Васильковском гарнизоне (Киевская область) и в одной из воинских частей Мелитополя (Запорожская область).

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Командования Медицинских сил ВСУ.

"9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

И в Киевской, и в Запорожской области всех военных, которые контактировали с инфицированными, отправили на самоизоляцию. Уточняется, что в случае появления симптомов ОРЗ у них будет взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания Covid-19.

Военнослужащего Васильковского гарнизона перед выявлением коронавируса госпитализировали в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом "пневмония". Позже ему провели ПЦР тест, который показал положительный результат. Сейчас военный в больнице, ему проводят симптоматическое лечение, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Военнослужащий из Мелитополя с конца марта находился на самоизоляции после контакта с зараженными коронавирусом. 29 марта у него выросла температура. Сделанные в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали негативный результат.

"Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили заболевание острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - сообщило Командование Медсил ВСУ.

Скриншот: Facebook/ Командування Медичних сил Збройних Сил України

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 892 человек.