Число голодающих в мире может возрасти вдвое и составить 1,6 миллиарда человек, поскольку мировые поставки продовольствия будут подорваны пандемией коронавируса. Такой сценарий неизбежен, если правительства различных стран не примут надлежащих мер.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на письмо крупнейших продовольственных компаний в адрес G7 и G20.

"Не будет сложно представить себе сценарии, при которых число людей, ежедневно страдающих от голода (а их число уже превышает 800 млн), удвоится за последующие месяцы, с огромным риском увеличения масштабов недоедания и задержки роста детей", - говорится в письме Unilever, Nestle и PepsiCo, под которым также подписались Фонд ООН, фермерские ассоциации, ученые и ряд НПО.

"Растет риск серьезных перебоев с поставками продовольствия на ближайшие месяцы, особенно для малообеспеченных стран-импортеров продовольствия, многие из которых находятся в Субсахарской Африке", - предупредили составители письма.

Авторы письма призывают правительства стран "предпринять неотложные координированные действия, чтобы не дать превратиться пандемии COVID-19 в глобальный продовольственный и гуманитарный кризис".

В частности, в письме содержится призыв обеспечить свободу торговли сельскохозяйственными товарами и не закрывать порты и границы для этой продукции, а также призыв к крупным странам-экспортерам подобных товаров гарантировать продолжение полноценных поставок на международные рынки.

Кроме этого, указывается необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия, в обучение фермеров и прочих работников пищевой промышленности; также нужно создавать системы финансовой защиты, составлять программы адресной продовольственной помощи при участии правительств, частного сектора и благотворительных организаций. Составители письма также призвали оказать развивающимся странам немедленную финансовую поддержку, которая не должна сводиться лишь к облегчению их долгового бремени.

Помимо этого, считают авторы послания, правительства, реагирующие на нынешний кризис, должны придать большей устойчивости системам сельскохозяйственного производства.

"Нынешняя продовольственная система хрупка из-за хронически недостаточного инвестирования, перерасхода ресурсов и частично ошибочного выделения средств на сумму в $700 млрд в рамках ежегодных мер поддержки (сельскохозяйственной отрасли - Ред.)", - утверждается в письме.

По мнению авторов письма, подобные реформы потребуют новых инвестиций, изменения схем субсидирования сельского хозяйства, рекультивации сельскохозяйственных земель, внимания на производстве питательной и доступной еды и на сокращении объемов пищевых отходов. Также придется создавать региональные сети снабжения продовольствием, вкладываться в новые технологии, поддерживать местное здравоохранение и уровень доходов, причем авторы уверены, что богатые страны должны помочь бедным для достижения этих целей.

Как отмечает издание, компании, подписавшие это письмо, также уже вносят вклад в борьбу с кризисом. В частности, компания Nestle сотрудничает с Международным Красным Крестом, жертвуя продовольствие, лечебное питание и бутилированную воду, а также направила 8,2 млн фунтов стерлингов наиболее нуждающимся странам.

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