С понедельника в Украине стартовали телеуроки для учеников 5-11 классов, которые из-за карантина находятся дома.

Их транслируют с понедельника по пятницу на украинских каналах. За первые четыре дня зрители обнаружили уже четыре ошибки - на уроке математики, географии, истории, украинского языка.

Параллельно стало известно, что программы для школьников готовили не сколько в Минобразования, сколько в общественных организациях, получающих западные гранты. В частности, от структур Джорджа Сороса.

Разбирались, как и почему ошибаются телеучителя, что они сами говорят об этом и что пишут в сети.

30-2 = 18

Первой зрители заметили ошибку на уроке математики для 5 класса. Нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения.

Для этого учитель взял скорость катера без учета скорости течения и отнял от нее известную скорость течения.

Однако в примере 30,2 минус 2,2, у учительницы почему-то получилось 18 вместо 28. Вот видео этого момента.

Ошибку, как выяснилось, допустила преподаватель одного из киевских лицеев Елена Бурдун.

Перепутали императоров

Потом ошибку увидели на онлайн-уроке по истории для 5 класса. Российского императора Николая Первого перепутали с Николаем Вторым. Причем в слайде написано было написано правильно.

"Киевский университет, - говорил Николай Второй, император Российской империи, - это мое произведение, но я первый положу на него руку, если окажется, что он не соответствует своему призванию. А призвание его распространять российскую культуру. А как же украинцы?" - рассказывала учительница Элла Сытник из киевской школы №250.

Николай I основал Киевский Императорский университет св. Владимира (сейчас это Киевский национальный университет - Ред.). Памятник ему был установлен в 1896 году к столетней годовщине рождения императора. В 1920 году его снесли большевики. В настоящее время на месте памятника российскому императору стоит памятник Тарасу Шевченко.

Австралию омывает Атлантический океан

Ляп обнаружили и во время урока географии для 10 класса. На этот раз учитель географии назвала Индийский океан Атлантическим.

"Территория Австралийского союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане...", - говорит учитель.

При этом на карте отчетливо видно, что показывает преподаватель на область в Индийском океане, и даже можно прочесть правильное название.

Автор этого факапа - Мария Растворова учитель георграфии в "Новопечерской школе", где и снимают эти ролики.

Белых медведей переселили в Антарктиду

На уроке по украинскому языку учитель объясняла пятиклассникам тему о второстепенных членах предложения. В импровизированном классе присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический.

"Привет, пишет тебе белый медведь с Антарктического полуострова. Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показывали мне твои видеоуроки. И я ... плачу. Ты вспоминаешь разных животных, рассказываешь о котах, собаках, кроликах. А медведи? Неужели в мире забыли о медведях? Жду урока о нас - белых и бурых, маленьких и больших. Береги себя. Искренне - Мишка", - обратился к школьникам "Мишка Антарктический".

При этом белые медведи не живут в Антарктиде. Они живут в Арктике. Белый медведь не выжил бы в Антарктиде, поскольку там нет обширных полей морских плавучих льдов с полыньями, и он не смог бы там добывать себе пищу.

Урок вела Юлия Набок-Бабенко, учитель украинского языка и литературы в "Новопечерской школе".

Что говорят учителя

Учитель украинского языка, преподаватель в онлайн-школе Александра Шевченко рассказала "Стране", почему педагоги допускают так много ошибок на онлайн-уроках.

"Мои уроки для восьмого класса. С одной стороны, это интересный опыт и я могу быть полезной для детей всей страны. Но все же страшно, так как я не профессиональный диктор и телеведущий. Есть свои страхи и ограничения, поэтому есть волнение. Тем более, что это все организовывалось очень быстро", - пояснила она.

Онлайн-урок украинского языка, Скриншот из видео

Преподаватель рассказала, что много времени уходит на подготовку урока и репетицию, "потому что будут смотреть и дети, и родители".

"У нас учитель воспринимается обществом как образец, похожий на робота, не имеющий права на ошибку, рожденный со всеми знаниями мира. Это проблема для нашего общества. Я могу ошибаться как любой другой человек. Например, часто проверяю себя, смотрю в словарь. Если учитель перестанет учиться, то он не такой классный профессионал", - поделилась педагог.

По ее словам, на обычном уроке в случае ошибки дети могут исправить преподавателя. В "телешколе" такой возможности нет.

"Вчера я снимала урок, было страшно и особенно волнительно. После всех тех мемов, после каждого слова проверяешь себя на каждом шагу и думаешь: а то слово сказала или нет. Есть страх быть осужденным обществом. Когда просыпаешься утром и думаешь: возможно, сегодня из моего видео сделали мем, и я стану известной личностью из-за неправильного ударения в словах. Правда, много и хороших отзывов, комментариев. На съемочной площадке всегда позитивная атмосфера, все поддерживают и относятся с уважением к учителям", - рассказала Александра.

Реакция соцсетей

В сети уже обсуждают ляпы во время онлайн-уроков.

"И что самое интересное - эти "уроки" для детей - не прямой эфир. Можно отсмотреть, найти ошибки, записать дубли.... Но никто этого не делает. Нашим детям скармливают грантоедский шлак" - написала экс-министр юстиции Елена Лукаш и процитировала отрывок письма Бормана Розенбергу относительно политики на оккупированных территориях в 1942 году:

"Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас.

Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму".

"Польза от этих онлайн уроков во время карантина как минимум в том, что уставшие от борьбы за все хорошее против всего плохого родители наконец увидят как и чему на самом деле учат их детей, ужаснутся и #наконецто поймут какое будущее нас всех неминуемо ждет" - написал журналист Александр Тимошенко.

"Онлайн-уроки для украинских школьников продолжают удивлять: вот тут авторы этих уроков переселили белых медведей из Арктики в Антарктиду, где они на самом деле не водятся.

И это уже не "оговорка" учителя. Это "домашняя заготовка". То есть, авторы урока реально считают, что белые медведи живут на Южном полюсе.

В общем, да, благодаря этим видеоурокам мы узнали, какой трэш на самом деле творится в украинской системе образования. В смысле, помимо оголтелой пропаганды, там царит и самое банальное невежество.

Всё очень плохо. Вот прямо очень" - написал журналист Юрий Ткачев.

В другом посте он добавил, что не хотелось бы чтобы ошибки стали поводом для травли учителей и что это говорит о более масштабной проблеме - что система не сработала.

"Уж точно не хотелось бы, чтобы сегодняшняя история с грубой ошибкой в телеуроке по математике стала поводом для травли несчастной учительницы.

Ошибиться может каждый. Даже в простейших вещах типа арифметических действий. Особенно в непривычной обстановке и перед камерой.

Но.

Речь же идёт не о какой-то любительской самодеятельности. Речь идёт о ГОСУДАРСТВЕННОЙ программе телеобучения. И конечно же, учительница - учительницей, но при нормальной организации вопроса за ней и над ней должна стоять куча народу, просматривающего и корректирующего материал перед подачей в эфир.

Тот факт, что пролезла ошибка, значит, что это система не сработала. А тот факт, что это ошибка такая грубая - признак того, насколько через ж@пу эта система была устроена.

И вот в этом проблема. Проблема системы - системы образования. Потому что они потом по тем же принципам учебники пишут, программы составляют и это вот всё. На отвались.

Да и не только образования ведь это касается".

Пришёл вирус , Украине понадобилась медицина, оказалось что нет ни больниц, ни специалистов, ни палат, ни ИВЛ.

Понадобилось учить детей он-лайн. Оказалось что учителя путают 18 с 28 на уроке математики и океаны между собой на географии , а кто-то гениальный выпускает это в эфир, в записи, никак не корректируя ошибки.

Оказалось что и образования нет.

Что вы хотите от несчастных учителей, которых унижали нищенскими зарплатами много лет?! В таких условиях они продолжают учить детей-святые люди!!!

А можете назвать хоть один институт государства который нормально работает?

Но всё это время, пока уничтожали образование, унижали учителей, воровали в медицине конечно важно было выяснить кто на каком языке говорит, переименовать улицы и выделить именно сейчас в бюджете страны ,50 миллионов на Институт Книги и ,внимание, 50 миллионов, внимание, на патриотическое кино.

Не будет ни кино, ни 50 миллионов, ни учителей, ни медицины. Пока всё так в стране. Зафиксируйте этот прогноз.

И, да, после кризиса люди будут уезжать.

В ещё больших количествах.

Зафиксируйте и этот прогноз.

Кризис показал глубину деградации всех государственных институтов в Украине, отсутствие желания что-либо реформировать и полное отсутствие стратегического мышления!", - пишет бизнесмен Евгений Черняк.

На ту же тему говорит и Олеся Медведева в своем блоге Ясно.Понятно.