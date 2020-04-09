Въезды в Мелитополь оборудовали КПП, чтобы не впустить в город коронавирус
С 8 апреля на выездах в Мелитополь и въездах из города начали работу пять контрольно-пропускных пунктов. Их оборудовали для предотвращения распространения коронавирусной инфекции между населенными пунктами.
Как сообщает сайт Мелитопольского горсовета, о работе КПП рассказали на брифинге 9 апреля заместитель городского головы Игорь Судаков, начальник Мелитопольского отдела полиции Владимир Бондаренко и начальник сектора группы реагирования патрульной полиции Николай Гордиенко.
По словам Судакова, въехать в город сейчас можно только через КПП. Остальные въезды и выезды перекрыты блоками и траншеями.
Право на въезд и выезд через КПП имеют следующие лица и транспортные средства:
- грузовые автомобили, которые перевозят продукты питания, промтовары, товары первой необходимости, сельхозпродукцию, стройматериалы и т.д.;
- транзитные транспортные средства (без права остановки и стоянки на территории Мелитополя);
- транспортные средства предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Мелитополя;
- транспортные средства физических лиц, зарегистрированные на территории города и возвращающиеся в Мелитополь;
- транспортные средства физических лиц, которые работают на объектах жизнеобеспечения Мелитополя и проживают за его пределами.
Водителям перечисленного транспорта будут выдавать справку на право въезда в город. Ссылка на нее размещена на сайте горсовета. Документ можно распечатать самим. Заполняет справку, а также ставит печать и расписывается на ней руководитель предприятия, на котором работает тот, кому разрешен въезд через КПП.
Кроме того, все, кто прибывает в город, обязаны иметь при себе паспорт либо другие документы, удостоверяющие личность.
"На каждом КПП ведется журнал въездов и выездов, информация оперативно переносится в электронный формат, поэтому представители Национальной полиции будут видеть, кто и по каким документам пересекает территорию города", - сказал Судаков.
Николай Гордиенко пояснил, в первый день работы КПП будет учитываться человеческий фактор. Однако в будущем режим пропуска ужесточится.
Как писала "Страна", 3 апреля Кабмин поручил областным госадминистрациям установить особый режим на въездах на территории областей.
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