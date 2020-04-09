С 8 апреля на выездах в Мелитополь и въездах из города начали работу пять контрольно-пропускных пунктов. Их оборудовали для предотвращения распространения коронавирусной инфекции между населенными пунктами.

Как сообщает сайт Мелитопольского горсовета, о работе КПП рассказали на брифинге 9 апреля заместитель городского головы Игорь Судаков, начальник Мелитопольского отдела полиции Владимир Бондаренко и начальник сектора группы реагирования патрульной полиции Николай Гордиенко.

По словам Судакова, въехать в город сейчас можно только через КПП. Остальные въезды и выезды перекрыты блоками и траншеями.

Право на въезд и выезд через КПП имеют следующие лица и транспортные средства:

грузовые автомобили, которые перевозят продукты питания, промтовары, товары первой необходимости, сельхозпродукцию, стройматериалы и т.д.;

транзитные транспортные средства (без права остановки и стоянки на территории Мелитополя);

транспортные средства предприятий и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность Мелитополя;

транспортные средства физических лиц, зарегистрированные на территории города и возвращающиеся в Мелитополь;

транспортные средства физических лиц, которые работают на объектах жизнеобеспечения Мелитополя и проживают за его пределами.

Водителям перечисленного транспорта будут выдавать справку на право въезда в город. Ссылка на нее размещена на сайте горсовета. Документ можно распечатать самим. Заполняет справку, а также ставит печать и расписывается на ней руководитель предприятия, на котором работает тот, кому разрешен въезд через КПП.

Кроме того, все, кто прибывает в город, обязаны иметь при себе паспорт либо другие документы, удостоверяющие личность.

"На каждом КПП ведется журнал въездов и выездов, информация оперативно переносится в электронный формат, поэтому представители Национальной полиции будут видеть, кто и по каким документам пересекает территорию города", - сказал Судаков.

Николай Гордиенко пояснил, в первый день работы КПП будет учитываться человеческий фактор. Однако в будущем режим пропуска ужесточится.

Как писала "Страна", 3 апреля Кабмин поручил областным госадминистрациям установить особый режим на въездах на территории областей.

Мы также рассказывали о ситуациях на КПП в приграничных регионах.