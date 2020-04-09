В Омане в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение временно перекрыть въезд и выезд из столицы страны Маската.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, высший комитет Султаната Оман по борьбе с распространением коронавируса усиливает контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города. Маскат будет полностью закрыт с 10:00 пятницы, 10 апреля, до 10:00 среды, 22 апреля.

Сейчас в рамках карантинных ограничений в Омане закрыты все учебные заведения, обучение продолжается дистанционно. Приостановили работу госучреждения, власти призвали жителей страны самоизолироваться.

Площадь столицы Омана составляет 3500 кв. км, Маскат делится на шесть вилайетов. По данным на 2015 год в столице и пригородах проживало более 1,5 млн человек.

По последним данным, в стране было зарегистрировано 419 инфицированных и два случая смерти.

Напомним, в январе текущего года в Маскате побывал президент Украины Владимир Зеленский. Это вызвало скандал, так как информация о поездке сначала скрывалась, а потом появлялись неоднозначные данные о том, был визит частным или рабочим, а также кто оплачивал перелет главы государства туда и обратно.