Корпорация Google запретила своим сотрудниками пользоваться приложением Zoom для видеозвонков и конференций, которое стало популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Independent.

Главной причиной, из-за которой компания Google решила отказаться от популярного приложения, стала небезопасность Zoom.

"Недавно наша команда безопасности сообщила сотрудникам, использующим Zoom Desktop Client, что он больше не будет работать на корпоративных компьютерах, поскольку не соответствует нашим стандартам безопасности для приложений, используемых нашими сотрудниками", - сказал представитель Google.

4 апреля на видеохостингах YouTube и Vimeo опубликовали записи тысяч разговоров, проведенных в Zoom. В сеть попали личные и корпоративные беседы, включали в себя финансовую отчетность бизнеса разных компаний. Кроме того, появились видеозаписи занятий в начальной школе, на которых запечатлены лица, голоса и личные данные детей, также звонки врачам, в которых были указаны имена и номера телефонов пациентов.

Специалисты предвидели, что Zoom может быть опасным. В частности, в операционной системе Windows была обнаружена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли похищать данные пользователей. Также сообщается, что жизнь многих пользователей приложения вторгались посторонние в их приватные конференции. При этом эти люди оскорбляли их участников, использовали нецензурную лексику и демонстрировали изображения порнографического характера.

Ранее мы уже сообщали, что тысячи частных разговоров с видеосервиса Zoom попали в открытый доступ. Среди видеороликов, выложенных в открытом доступе на видеохостинговых платформах YouTube и Vimeo, были сеансы с психотерапевтами, а также в открытом доступе оказался записанный урок косметолога, который обучал студентов делать эпиляцию на обнаженной модели.

Так же напомним, что в Украине 13 апреля из-за коронавируса планировали впервые провести судебное заседание с помощью приложения Zoom.