В Одессе снова вспыхнули руины сгоревшего в декабре 2019 года колледжа. На этот раз пожар возник на 5 этаже недействующего здания. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Одесской области.

Уточняется, что 8 апреля спасатели получили сообщение о том, что с пятого этажа недействующего здания по адресу ул. Троицкая, 25 идет дым.

Фото: od.dsns.gov.ua

"По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горят кабели на площади 1 метр погонный. Пожарные ликвидировали возгорание в 18:23. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, смертельный пожар вспыхнул в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря. Трагедия унесла 16 жизней.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернобыльском заповеднике показали фото лесов до и после пожара в зоне отчуждения.

Также мы сообщали, что из-за пожара в Чернобыле радиация превысила норму в 16 раз.