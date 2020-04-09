Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) записал видеообращение к прихожанам. Он призвал избегать посещения храмов на Пасху (греко-католики отмечают 12 апреля - Ред.), а также заявил, что на карантине можно не исповедоваться, не причащаться и не участвовать в воскресных службах.

В связи с угрозой заражения коронавирусом католикос Святослав предложил участвовать в воскресных и праздничных богослужениях через онлайн-трансляции.

Он попросил всех верных греко-католиков оставаться дома на Пасху и не приносить в церковь на освящение пасхальные корзинки.

"Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения", - заверил Шевчук.

Видео: YouTube/ Живе Телебачення

Ранее "Страна" сообщала, что Всеукраинский совет церквей принял решение об особом порядке богослужений на Пасху. Мы перечисляли утвержденные им меры, среди которых - рекомендация не приходить в церкви на Пасху.

Несмотря на это 3% украинцев все же собираются пойти в церковь на главный христианский праздник.