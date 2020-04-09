Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который обычно выпускает новогодние клипы в костюмах животных-символов наступающего года, во время карантина дал для зверей концерт.

Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале зоопарка.

Классические музыкальные произведения Беляков исполнял на синтезаторе. Любопытно, что для разных животных он подобрал отличающиеся мелодии.

Для обезьян он сыграл "Историю любви" Фрэнсиса Лея, для слонихи – "Эсмеральду" из "Нотр-Дам де Пари", для медведя - серенаду Шуберта "Соло для фортепиано", а для волков – "Мурку".

Видео: YouTube/ Одесский Зоопарк

Напомним, "Страна" писала о том, что в декабре 2019 года Игорь Беляков снялся в новогоднем клипе: в костюме крысы он попрощался с символами прошлых лет. А в 2018-м его новогодний клип получился более экстравагантным. В нем он предстал в образе собаки, за которой под шансон гонялась с ножом и ружьем свинья.