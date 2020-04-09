В Харьковской области сотрудники пограничной службы задержали двух мужчин, которые нарушили самоизоляцию и пытались уехать в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 9 апреля.

Как отмечается, мужчины были остановлены в пункте пропуска Гоптовка 8 апреля, но соглашения на самоизоляцию они подписали 7 апреля и 28 марта. Вопреки этому, мужчины решили выехать из страны.

По информации Госпогранслужбы, это не единственные подобные случаи. Еде двое нарушителей самоизоляции были задержаны на украинско-польской границе, в пункте пропуска Краковец. Задержанными оказались гражданин Польши, имеющий право на ПМЖ в Украине и украинец. Они 1 апреля подписали соглашение на самоизоляцию, но не соблюдали его. Кроме того, аналогичный случай был зафиксирован в Одесской области.

"По всем фактам пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, которые привлекли нарушителей к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП Нарушение правил карантина людей", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Напомним, украинцы под носом у пограничников построили под землей спиртопровод в Молдову.

Также мы писали, что пограничники помешали двум мужчинам самоизолироваться в Чернобыле.