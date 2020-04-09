Сегодня в онлайн-уроке по украинскому языку учитель объясняла тему школьникам 5 класса о второстепенных членах предложения - определении и дополнении. В импровизированном классе присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а в мессенджере вопросы учителю писал некто Мишка Антарктический.

При этом, как известно, белые медведи не живут в Антарктиде, а пингвины - в Арктике. Белый медведь не выжил бы в Антарктиде, даже если бы ему удалось переплать океан и преодолеть тропики, поскольку там нет обширных полей морских плавучих льдов с полыньями, и он не смог бы там добывать себе пищу. Точно так же и пингвин не выжил бы в Арктике - для него там нет экологической ниши.

На данную ошибку указал телеграм-канал Политика страны:

"На сей раз белых медведей поселили в Антарктиде. А пингвины в это время, наверное, к Северному полюсу подплывали", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в онлайн-уроке по географии для украинских школьников сообщили, что Австралию омывает Атлантический океан.

Ранее учительница объяснила "Стране", почему ошибаются педагоги, которые ведут онлайн-уроки.