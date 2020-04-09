В семье экс-главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль произошел огромный скандал. 55-летняя чиновница обвинила своего мужа в домашнем насилии, а ее подозревают в убийстве собаки.

Об этом сообщает Oe24.

Ссора между супругами произошла на юге Нижней Австрии, на ферме ее мужа, бывшего политика Вольфганга Мейлингера. Кнайсль в ходе конфликта толкнула мужа в грудь, а он в ответ дважды ударил ее по лицу. Женщина подала в полицию заявление на супруга.

Мужчина настаивает, что просто пытался успокоить жену. Он отметил, что в последнее время Кнайсль была очень напряженная из-за пандемии коронавирируса. Полиция запретила супругам жить под одной крышей и отобрала у предпринимателя ружье.

19 марта экс-министр взяла из приюта боксера, которую муж очень полюбил, а уже через 12 дней попросила его усыпить. По словам рабочих убежища, собака была здоровой, поэтому они подозревают, что таким образом Кнайсль отомстила мужу.

Делом скандальной семьи занимается Адвокат Андреас Швейцер и пытается выяснить, действительно ли боксер нуждался усыпления. Карин Кнайсль отрицает все обвинения.

Раннее мы писали, что в августе-2018 на свадьбу Вольфганга Мейлингера и Карин Кнайсль был приглашен Путин. Напомним, что президент России нечасто посещает подобные мероприятия, но тут успел даже станцевать невестой на свадьбе.