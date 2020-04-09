В Луцке 16-летняя девушка получила пулевое ранение в плечо, когда находилась на балконе 8 этажа жилого дома и разговаривала по телефону. Инцидент произошел в среду, 8 апреля, на улице Кравчука, сообщают "Волынские новости".

Уточняется, что о ранении несовершеннолетней сообщили в полицию. По предварительным данным, в девушку ваыстрелили из пневматического оружия. Сама пострадавшая не видела того, кто это сделал и откуда. С травмой плеча девушку госпитализировали. На месте происшествия проводились следственные действия.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье по ст. 296 УК Украины ("Хулиганство").

Ранее "Страна" писала о том, что в Винницкой области мужчина пытался из своего дома застрелить четырех спецназовцев, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Херсонской области солдат застрелил сослуживца из автомата.