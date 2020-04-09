В середине марта в итальянских городах, где из-за коронавируса люди вынуждены сидеть дома, запустили музыкальный флешмоб "Звук". Его участники поют песни на своих балконах. Нечто подобное вечером в среду наблюдалось в Харькове, где музыкант играл на балконе на гитаре.

Видео небольшого концерта опубликовала а Facebook группа "Брутальный Харьков".

Из ролика понятно, что музыкант разыгрывался, исполняя кусочки разных композиций. Действие происходило в центре города, в одном из домов на проспекте Науки (бывший Ленина). Изюминки ему придала подсветка вывески колбасного магазина.

"Если ты не едешь в Италию, то Италия едет к тебе", - сказано в подписи к видео.

Видео: Facebook/ kharkivbrutal

Между тем в некоторых странах выходить на балкон во время карантина опасно для жизни. В Кении полиция застрелила мальчика, который играл на балконе во время комендантского часа, введенного в стране из-за коронавируса.

Ранее "Страна" приводила советы Владимира Зеленского, чем заняться на карантине. Он порекомендовал гражданам разобрать хлам на балконе.