Чтобы украинцы не ходили в церковь на Пасху, но могли отпраздновать ее дома, "Укрпочта" будет бесплатно доставлять освященные куличи.

Об этом шла речь в ходе совещания под председательством Владимира Зеленского 9 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, сегодня "Укрпочта" уже принимает заказы от украинцев на бесплатную доставку куличей. По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заявок, постоянно поступают новые.

Напомним, "Страна" подробно описывала, как власти и церкви договорились праздновать Пасху в Украине.

В частности, Кабмин запретил украинцам отмечать Пасху в храмах. Богослужения будут транслироваться онлайн и по телевизору.

Кроме того, мы писали о том, что, по данным Офиса президента, пик коронавируса в Украине будет на Пасху.