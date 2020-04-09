Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с коронавирусом в больницах и обучить врачей пользоваться аппаратами ИВЛ.

Об этом в четверг, 9 апреля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании по борьбе с Covid-19, сообщает пресс-служба ОП.

"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Зеленский.

Кроме того, на совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому нужно организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вскоре начнет работать информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Напомним, после скандала с Супрун посольство Украины в США попросило у Илона Маска аппараты ИВЛ.

Как сообщалось, в больницах Киева есть 380 исправных аппаратов ИВЛ, еще 60 нуждаются в ремонте.