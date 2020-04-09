Пик эпидемии коронавируса в Украине по-прежнему еще не наступил. Между тем, около 3% жителей страны все равно намерены пойти в церковь на Пасху.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Владимир Зеленский на совещании 9 апреля заявил, что 70% украинцев поддерживают карантинные меры, введенные в стране в связи с коронавирусом, а также проект "Пасха дома", предусматривающий проведение трансляций Пасхальных богослужений. По данным главы государства, 3% собираются посетить церковь в праздничные дни.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Между тем, в последние дни результатов опросов, касающихся церкви, обнародовано не было.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как власти и церкви договорились праздновать Пасху в Украине.