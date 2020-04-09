Утром в четверг в Николаев прибыл главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он намерен разобраться, почему в городе и Николаевской области нет ни одного случая коронавируса. В Николаеве автомобиль санврача попал в ДТП.

Об этом сообщает городской сайт НовостиN.

Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и отправился в Николаевский лабораторный центр на улице Лазурной. Чиновника МОЗ сопровождают заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Трайтли, и.о. главного санитарного врача в Николаевской области Владимир Клочко и начальник управления охраны здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.

Местным журналистам Ляшко сказал, что заражения коронавирусом в Николаевской области могут не выявляться не из-за ошибок в тестировании, а в связи с тем, что анализы не вовремя доставляют в специализированную лабораторию. Ляшко также не исключил, что ошибок нет и все работают отлично. Чтобы разобраться в происходящем, он и прибыл в город.

Кроме лабораторного центра, представитель Минздрава посетит Центр первичной медико-санитарной помощи и проверить работу выездной "коронавирусной" бригады.

В Николаеве автомобиль Volkswagen Passat, предоставленный в распоряжение Ляшко Николаевской облгосадминистрацией, попал в ДТП. Он врезался в припаркованный микроавтобус Renault Trafic, на котором на встречу с гостем приехали журналисты.

Автомобили журналистов и Ляшко. Фото: novosti-n.org

Авария произошла на улице Лазурной, когда водитель Volkswagen, сдавал назад. В момент ДТП Ляшко в автомобиле не было.

Видео: Facebook/ pavlovskynews

В результате инцидента никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Николаевской области до сих пор не нашли коронавирус.

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